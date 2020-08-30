Отбивали задержанных толпой. Участники протестов в Минске напали на автомобиль милиции

Во время несанкционированной акции протеста в Минске несколько митингующих атаковали автомобиль милиции. Находившиеся внутри сотрудники ведомства в штатском попытались задержать нарушителей. Однако на помощь к хулиганам прибежала толпа протестующих. Некоторые стали бить по автомобилю руками, ногами и подручными средствами. Также были атакованы и сами правоохранители.

Силовикам удалось задержать троих провокаторов беспорядков. Их доставили в Ленинское РУВД столицы, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

— Среди задержанных — тренер по футболу 1986 года рождения, участник фанатского движения известного футбольного клуба 1993 года рождения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Ещё об одном известно, что он ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности, 1978 года рождения, — пояснили в ГУВД Минска.

А вот один из задержанных так и не смог пояснить, зачем напал на автомобиль милиции. По его словам, этот момент он плохо помнит из-за сильного алкогольного опьянения.

В милиции проводят проверку, устанавливают иных причастных к нападению. Решается вопрос о привлечении виновных к уголовной или административной ответственности.