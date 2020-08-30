Лукашенко опять появился с автоматом у резиденции в Минске. Но уже без Коли

Александр Лукашенко. Фото © РИА "Новости"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь появился на публике с автоматом в руках у своей резиденции в Минске. Фотографию вооружённого главы государства направила агентству РИА "Новости" пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в качестве ответа на вопрос журналистов, где сейчас находится Александр Лукашенко.

Отметим, впервые вооружённый автоматом и в бронежилете Александр Лукашенко появился у Дворца Независимости 23 августа. Президент Белоруссии прилетел туда на правительственном вертолёте, главу государства сопровождал его несовершеннолетний сын Коля, который также был в боевом снаряжении и тоже с автоматом.