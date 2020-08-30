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В Генштабе Белоруссии заявили об усилении военного потенциала стран-соседей из НАТО

На их территориях находится около десяти тысяч военнослужащих Североатлантического альянса.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

Страны НАТО, граничащие с Белоруссией, усиливают военный потенциал. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил республики Руслан Косыгин.

Сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций "Атлантическая решимость" усилено передовое присутствие, — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

В Минобороны Великобритании заверили, что НАТО не будет вмешиваться в дела Белоруссии

А глава военного ведомства ФРГ заявила, что необходимо отпустить людей, задержанных в ходе акций протеста.

По словам Косыгина, соседние страны увеличили возможности по приёму и размещению на территории иностранных контингентов. Сейчас там находится более десяти тысяч человек, свыше 40 боевых летательных аппаратов и 500 единиц тяжёлой военной техники. Кроме того, усилена разведывательная деятельность в отношении Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на западной границе страны напоминает начало Великой Отечественной войны. Также, по его словам, 18 истребителей США были переброшены к границе республики. В то же время в НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий, однако о наращивании сил в пограничных зонах речи не идёт.

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