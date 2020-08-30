В Генштабе Белоруссии заявили об усилении военного потенциала стран-соседей из НАТО

Страны НАТО, граничащие с Белоруссией, усиливают военный потенциал. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил республики Руслан Косыгин.

— Сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций "Атлантическая решимость" усилено передовое присутствие, — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

По словам Косыгина, соседние страны увеличили возможности по приёму и размещению на территории иностранных контингентов. Сейчас там находится более десяти тысяч человек, свыше 40 боевых летательных аппаратов и 500 единиц тяжёлой военной техники. Кроме того, усилена разведывательная деятельность в отношении Белоруссии.