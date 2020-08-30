Помощник Лукашенко интуитивно оценил долю противников президента среди населения

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко настроено не более 30 процентов населения, считает его помощник Николай Латышёнок. Официальными данными он не располагает, просто ссылается на свои ощущения.
— 20–30 процентов на данный момент может быть, но это максимальная цифра, которую я в своей голове представляю. У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это моё чувство, — сказал Латышёнок протестующим у Дворца Независимости в Минске.
Помощник Лукашенко полагает, что во время выборов противников у президента было меньше, однако "теперь людей подогрели".
К протестующим у минской резиденции Лукашенко вышел помощник президента — видеоЛатышёнок заявил, что выборы в Белоруссии прошли честно и по конституции.
Сегодняшняя акция протеста в Минске была приурочена к 66-летию Лукашенко. Демонстранты вышли в центр города с плакатами "Мы на день рождения" и маршем проследовали к резиденции главы государства. Пришли граждане к президенту не с пустыми руками — в качестве подарков Батьке принесли плакаты с надписями "Крыса — ты, а мы — народ" и даже венки. В ходе столкновений с милицией было задержано 140 человек.