В Правительстве Белоруссии заявили, что призывы к забастовкам на заводах исходили не от рабочих

Призывы к забастовкам на машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии шли не от рабочих коллективов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров.

— Мы видели, что призывы к забастовкам исходили извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий — МТЗ, МАЗа, БелАЗа, МЗКТ, "Беларуськалия", — приводит слова Назарова БелТА.

Он отметил, что эти действия приносили неудобство и сумятицу, ведь "кому комфортно работать, когда на проходной встречают с криками, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами".

Однако, уточнил Назаров, даже во время забастовок ни один конвейер ни на одном заводе не остановился, предприятия продолжают работать в штатном режиме.

Кроме того, по словам заместителя премьера, к рабочим обращались их партнёры с других заводов, просившие не допускать разрыва технологических цепочек.