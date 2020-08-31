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В Правительстве Белоруссии заявили, что призывы к забастовкам на заводах исходили не от рабочих

При этом работа на предприятиях не останавливалась даже во время протестов.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Призывы к забастовкам на машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии шли не от рабочих коллективов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров.

Мы видели, что призывы к забастовкам исходили извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий — МТЗ, МАЗа, БелАЗа, МЗКТ, "Беларуськалия", — приводит слова Назарова БелТА.

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Лидер Белоруссии уверен, что Запад хочет использовать его страну в качестве "трамплина" к России.

Он отметил, что эти действия приносили неудобство и сумятицу, ведь "кому комфортно работать, когда на проходной встречают с криками, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами".

Однако, уточнил Назаров, даже во время забастовок ни один конвейер ни на одном заводе не остановился, предприятия продолжают работать в штатном режиме.

Кроме того, по словам заместителя премьера, к рабочим обращались их партнёры с других заводов, просившие не допускать разрыва технологических цепочек.

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По мнению белорусского лидера, пора заниматься экономикой.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Рабочие главных предприятий страны вышли на забастовки.

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