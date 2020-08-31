В Правительстве Белоруссии заявили, что призывы к забастовкам на заводах исходили не от рабочих

Призывы к забастовкам на машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии шли не от рабочих коллективов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров.
— Мы видели, что призывы к забастовкам исходили извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий — МТЗ, МАЗа, БелАЗа, МЗКТ, "Беларуськалия", — приводит слова Назарова БелТА.
Лукашенко сравнил ситуацию в Европе с началом Великой Отечественной войныЛидер Белоруссии уверен, что Запад хочет использовать его страну в качестве "трамплина" к России.
Он отметил, что эти действия приносили неудобство и сумятицу, ведь "кому комфортно работать, когда на проходной встречают с криками, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами".
Однако, уточнил Назаров, даже во время забастовок ни один конвейер ни на одном заводе не остановился, предприятия продолжают работать в штатном режиме.
Кроме того, по словам заместителя премьера, к рабочим обращались их партнёры с других заводов, просившие не допускать разрыва технологических цепочек.
"Вакханалия заканчивается". Лукашенко дал оценку ситуации в странеПо мнению белорусского лидера, пора заниматься экономикой.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Рабочие главных предприятий страны вышли на забастовки.