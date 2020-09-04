Тихановская выступила в ООН и попросила направить в Белоруссию мониторинговую миссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила ООН направить в республику мониторинговую миссию. Об этом она заявила, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза ООН.

— Народ Белоруссии нуждается в поддержке ООН, чтобы остановить нарушение прав человека в самом центре Европы. Мы призываем ООН направить в Белоруссию безотлагательно мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию "на земле", — сказала Тихановская.