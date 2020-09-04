Тихановская выступила в ООН и попросила направить в Белоруссию мониторинговую миссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила ООН направить в республику мониторинговую миссию. Об этом она заявила, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза ООН.
— Народ Белоруссии нуждается в поддержке ООН, чтобы остановить нарушение прав человека в самом центре Европы. Мы призываем ООН направить в Белоруссию безотлагательно мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию "на земле", — сказала Тихановская.
Простота и человечность, но брюки стоит выбрать другие. Имиджмейкер оценила образ ТихановскойЭксперт не заметила перемен во внешности политика до и после выборов президента Белоруссии.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.