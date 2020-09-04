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СМИ узнали об отказе Евросоюза вводить санкции против Лукашенко

Берлин, Париж и Рим опасаются, что давление приведёт к полному прекращению диалога с Минском.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Евросоюз не станет вводить персональные санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко из-за спорных итогов президентских выборов. По данным немецкой газеты Welt, против штрафных мер в отношении действующего главы государства выступили Германия, Франция и Италия.

Берлин, Париж и Рим уверены в необходимости держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, введение против него персональных санкций будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение ограничений против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.

Предполагается, что санкционный список опубликуют на следующей неделе или чуть позже. При этом собеседник газеты в дипломатических кругах ЕС допускает, что впоследствии список может быть расширен.

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Напомним, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам из его окружения запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию из-за ситуации после выборов в республике. Под ограничения попали чиновники, которые якобы "организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов".

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