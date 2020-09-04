СМИ узнали об отказе Евросоюза вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не станет вводить персональные санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко из-за спорных итогов президентских выборов. По данным немецкой газеты Welt, против штрафных мер в отношении действующего главы государства выступили Германия, Франция и Италия.
Берлин, Париж и Рим уверены в необходимости держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, введение против него персональных санкций будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение ограничений против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
Предполагается, что санкционный список опубликуют на следующей неделе или чуть позже. При этом собеседник газеты в дипломатических кругах ЕС допускает, что впоследствии список может быть расширен.
Нулевой транзит. Чем могут обернуться для Прибалтики санкции против ЛукашенкоЭкономист Александр Роджерс — о том, что случится с экономикой прибалтийских республик после того, как Лукашенко пойдёт на ответные меры.
Напомним, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам из его окружения запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию из-за ситуации после выборов в республике. Под ограничения попали чиновники, которые якобы "организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов".