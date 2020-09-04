В Лондоне прошла акция с требованием прекратить торговлю облигациями Белоруссии — видео

#BelarusBloodBonds Demo outside London Stock Exchange - calling on U.K. government to ban sale of Belarus government bonds which funds the brutal Lukashenko regime #belarus #BelarusProtest #BelarusFreedom pic.twitter.com/dw5XY7kmpJ — journalistsforbelarus (@journalists4bel) September 3, 2020

В Лондоне у здания фондовой биржи состоялась акция протеста, участники которой потребовали прекратить торговлю и провести делистинг (исключение из списка биржи) белорусских государственных облигаций, а также ввести санкции в отношении руководства республики.

Как видно на видео, многие протестующие одеты в красно-белую одежду, в руках они держат плакаты с надписями "Кровавые облигации", "Прекратите финансировать насилие в Белоруссии", "Не становитесь соучастниками преступлений против человечности".

Всего в мероприятии участвовало более 50 человек, среди которых были как граждане Белоруссии, так и присоединившиеся к ним британцы.