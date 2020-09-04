Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Лондоне прошла акция с требованием прекратить торговлю облигациями Белоруссии — видео

В мероприятии участвовало порядка 50 человек.

43

В Лондоне у здания фондовой биржи состоялась акция протеста, участники которой потребовали прекратить торговлю и провести делистинг (исключение из списка биржи) белорусских государственных облигаций, а также ввести санкции в отношении руководства республики.

Как видно на видео, многие протестующие одеты в красно-белую одежду, в руках они держат плакаты с надписями "Кровавые облигации", "Прекратите финансировать насилие в Белоруссии", "Не становитесь соучастниками преступлений против человечности".

Всего в мероприятии участвовало более 50 человек, среди которых были как граждане Белоруссии, так и присоединившиеся к ним британцы.

США хотят убедить Лукашенко, что он не может быть президентом

Также в Вашингтоне обеспокоились "возможным вмешательством" России во внутренние дела Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, почему республика может закрыть границы для западных стран.

Выбор редакции

Loading...