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США хотят убедить Лукашенко, что он не может быть президентом

Также в Вашингтоне обеспокоились "возможным вмешательством" России во внутренние дела Белоруссии.

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Фото © ТАСС / БелТА / Николай Петров

США намерены убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он не может быть главой государства в нынешних условиях. Об этом заявил постоянный представитель Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Он полагает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо, — сказал Гилмор в интервью изданию Foreign Policy.

Дипломат добавил, что обеспокоен "возможным вмешательством" России в дела Белоруссии с целью оказать поддержку Лукашенко.

"Требуем остановить давление". Белорусская оппозиция призвала Лукашенко к диалогу

По мнению оппозиционеров, только с помощью переговоров можно найти выход из политического кризиса.

Ранее белорусский президент назвал страны, которые вмешиваются во внутренние дела государства.

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