США хотят убедить Лукашенко, что он не может быть президентом

США намерены убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он не может быть главой государства в нынешних условиях. Об этом заявил постоянный представитель Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
— Он полагает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо, — сказал Гилмор в интервью изданию Foreign Policy.
Дипломат добавил, что обеспокоен "возможным вмешательством" России в дела Белоруссии с целью оказать поддержку Лукашенко.
"Требуем остановить давление". Белорусская оппозиция призвала Лукашенко к диалогуПо мнению оппозиционеров, только с помощью переговоров можно найти выход из политического кризиса.
Ранее белорусский президент назвал страны, которые вмешиваются во внутренние дела государства.