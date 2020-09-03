"Требуем остановить давление". Белорусская оппозиция призвала Лукашенко к диалогу

Координационный совет белорусской оппозиции призвал президента республики Александра Лукашенко к диалогу. Представители объединения считают, что власти должны освободить задержанных членов совета.
— Координационный совет продолжает работу, но также мы требуем остановить давление. Мы призываем к диалогу и разрешению реально назревших конфликтов и угроз, — сказано в сообщении пресс-службы совета в телеграм-канале.
Движение "Вместе"? Почему белорусская оппозиция хочет уничтожить Союзное государствоБелорусская оппозиция начала внутреннее деление с постепенным отходом от уличных протестов к легальной активности. Как полагают эксперты, это связано с переориентацией задач на легальную политическую борьбу, в ходе которой будет необходимо помешать строительству политических органов Союзного государства.
По мнению оппозиционеров, диалог является единственным правильным решением сторон для выхода из политического кризиса.
В четверг суд Центрального района Минска на 15 суток арестовал двух членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского за организацию несанкционированной акции. Также было возбуждено уголовное дело в отношении другого члена президиума — Лилии Власовой. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
— Лукашенко следовало бы не набирать новых политзаключённых, а освобождать уже имеющихся и начинать диалог, — заявили в связи с этим в Координационном совете.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции 14 августа заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. В ответ на это Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о захвате власти. 24 августа задержали двух членов президиума совета — Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.