"Требуем остановить давление". Белорусская оппозиция призвала Лукашенко к диалогу

Координационный совет белорусской оппозиции призвал президента республики Александра Лукашенко к диалогу. Представители объединения считают, что власти должны освободить задержанных членов совета.

— Координационный совет продолжает работу, но также мы требуем остановить давление. Мы призываем к диалогу и разрешению реально назревших конфликтов и угроз, — сказано в сообщении пресс-службы совета в телеграм-канале.

По мнению оппозиционеров, диалог является единственным правильным решением сторон для выхода из политического кризиса.

В четверг суд Центрального района Минска на 15 суток арестовал двух членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского за организацию несанкционированной акции. Также было возбуждено уголовное дело в отношении другого члена президиума — Лилии Власовой. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

— Лукашенко следовало бы не набирать новых политзаключённых, а освобождать уже имеющихся и начинать диалог, — заявили в связи с этим в Координационном совете.