Захарова обвинила Польшу в неприкрытом вмешательстве в дела Белоруссии

Варшава продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, в том числе с помощью финансирования оппозиции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы, — пояснила Захарова.
Представитель МИД также выразила настороженность предложением президента Польши Анджея Дуды "взять под защиту отдельные регионы в соседней республике". Она призвала Варшаву "вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета" Белоруссии и использования недопустимых на мировой арене средств, включая поддержку антиправительственных акций.
Лукашенко назвал страны, которые вмешиваются во внутренние дела БелоруссииГлава республики поблагодарил Россию за оказанную в сложный период поддержку.
Напомним, после президентских выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, страну захлестнули массовые протестные акции и беспорядки. Сторонники оппозиции, которые не признали результаты выборов, создали Координационный совет по передаче власти. Президент назвал этот шаг попыткой захвата власти.