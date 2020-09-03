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Захарова обвинила Польшу в неприкрытом вмешательстве в дела Белоруссии

Представитель МИД РФ призвала республику отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства.

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Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Варшава продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, в том числе с помощью финансирования оппозиции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы, — пояснила Захарова.

Представитель МИД также выразила настороженность предложением президента Польши Анджея Дуды "взять под защиту отдельные регионы в соседней республике". Она призвала Варшаву "вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета" Белоруссии и использования недопустимых на мировой арене средств, включая поддержку антиправительственных акций.

Лукашенко назвал страны, которые вмешиваются во внутренние дела Белоруссии

Глава республики поблагодарил Россию за оказанную в сложный период поддержку.

Напомним, после президентских выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, страну захлестнули массовые протестные акции и беспорядки. Сторонники оппозиции, которые не признали результаты выборов, создали Координационный совет по передаче власти. Президент назвал этот шаг попыткой захвата власти.

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