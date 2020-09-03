Захарова обвинила Польшу в неприкрытом вмешательстве в дела Белоруссии

Варшава продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, в том числе с помощью финансирования оппозиции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы, — пояснила Захарова.

Представитель МИД также выразила настороженность предложением президента Польши Анджея Дуды "взять под защиту отдельные регионы в соседней республике". Она призвала Варшаву "вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета" Белоруссии и использования недопустимых на мировой арене средств, включая поддержку антиправительственных акций.