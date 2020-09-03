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Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным расставит точки над i

Ранее он выразил благодарность России за поддержку в сложный период.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin

На предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко собирается расставить все точки над i. Об этом он сообщил в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который прибыл в республику с рабочим визитом. Лукашенко также отметил значительное продвижение союзных государств в решении наболевших вопросов.

Мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. — Прим. Лайфа) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Мишустин встретился с Лукашенко в Минске

Планируется, что они обсудят развитие отношений двух стран, в том числе в рамках общего союзного государства.

Ранее Александр Лукашенко выразил благодарность российской стороне за оказанную в сложный для республики период поддержку. Он также назвал четыре страны, которые, по его словам, вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и координируют протестные акции извне.

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