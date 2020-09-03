Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным расставит точки над i

На предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко собирается расставить все точки над i. Об этом он сообщил в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который прибыл в республику с рабочим визитом. Лукашенко также отметил значительное продвижение союзных государств в решении наболевших вопросов.

— Мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. — Прим. Лайфа) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас, — приводит слова Лукашенко БелТА.