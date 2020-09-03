Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным расставит точки над i

На предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко собирается расставить все точки над i. Об этом он сообщил в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который прибыл в республику с рабочим визитом. Лукашенко также отметил значительное продвижение союзных государств в решении наболевших вопросов.
— Мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. — Прим. Лайфа) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас, — приводит слова Лукашенко БелТА.
Мишустин встретился с Лукашенко в МинскеПланируется, что они обсудят развитие отношений двух стран, в том числе в рамках общего союзного государства.
Ранее Александр Лукашенко выразил благодарность российской стороне за оказанную в сложный для республики период поддержку. Он также назвал четыре страны, которые, по его словам, вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и координируют протестные акции извне.