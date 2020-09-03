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Мишустин встретился с Лукашенко в Минске

Планируется, что они обсудят развитие отношений двух стран, в том числе в рамках общего союзного государства.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Минск на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава соседнего государства встретил российскую делегацию в своей резиденции — во Дворце Независимости.

После церемонии официального фотографирования стороны отправились на переговоры.

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Он также прокомментировал скорые взаимные визиты высокопоставленных лиц двух стран.

Как сообщал Лайф, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

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