Мишустин встретился с Лукашенко в Минске

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Минск на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава соседнего государства встретил российскую делегацию в своей резиденции — во Дворце Независимости.
После церемонии официального фотографирования стороны отправились на переговоры.
Песков ответил на вопрос о российских военных в БелоруссииОн также прокомментировал скорые взаимные визиты высокопоставленных лиц двух стран.
Как сообщал Лайф, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.