Экс-премьер Польши сообщил о планах Лукашенко объединить Белоруссию с Украиной

Бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы предлагал объединить республику с Украиной в единый союз. Об этом он заявил в интервью порталу Onet.

Кроме того, Туск отметил, что Лукашенко хотел стать президентом союза двух стран.

— В самые жаркие дни украинского кризиса, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной, Лукашенко позвонил мне и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы, и поддержать его идею личного белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств, — рассказал экс-премьер Польши.

Туск также добавил, что Лукашенко якобы намекал ему на то, что это "единственный способ остановить Россию" от неких "агрессивных намерений". Он предположил, что белорусский лидер тогда действовал не из соображений заботы об Украине, а "из-за страха потерять власть".