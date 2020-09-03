В ДТП с двумя легковушками и фурой в Самарской области погибло четыре человека

В результате ДТП на трассе М5 "Урал" в Самарской области погибло четыре человека. По информации Лайфа, участниками столкновения стали легковушки Chevrolet и Toyota, а также большегруз DAF.
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем без прав в Омской областиВ числе пострадавших оказались две несовершеннолетние девочки.
В числе погибших оказались водитель и пассажир Chevrolet, а также два человека из другого легкового автомобиля. Трагедия произошла на 916-м километре трассы.
Фото © LIFE
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Причины и обстоятельства трагедии уточняются.