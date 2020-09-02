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Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем без прав в Омской области

В числе пострадавших оказались две несовершеннолетние девочки.

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Фото © VK / Госавтоинспекция Омской области

Пять человек пострадали в результате ДТП в Омской области с участием автомобиля "Тойота", за рулём которого находился пьяный водитель без прав. Об этом пресс-служба региональной Госавтоинспекции сообщает на своей странице во "ВКонтакте".

Инцидент произошёл в ночь на 2 сентября на грунтовой дороге Марьяновка — Старая Шараповка. Отмечается, что водитель 2002 года рождения не справился с управлением, вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.

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У него уже есть судимость, и теперь, видимо, добавится ещё одна.

В числе пострадавших оказались две несовершеннолетние девочки 2005 года рождения. Сейчас все находившиеся в салоне авто доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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