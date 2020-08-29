В Белоруссии пьяный лихач пытался поджечь гаишника, за что получил пулю — видео

В Белоруссии пьяный лихач попытался поджечь сотрудника ГАИ и отобрать у него пистолет. В результате инспекторам пришлось применить табельное оружие, что, вероятно, спасло им жизнь.

Как сообщает пресс-служба МВД Белоруссии, подозрительный автомобиль был замечен на дороге в Могилёвской области сегодня утром. На требование остановиться водитель "фольксвагена" не отреагировал, после чего началась погоня. Из преследуемой машины в автомобиль ГАИ летели бутылки, а водитель показывал непристойные жесты. В результате иномарка съехала в кювет, однако самое неожиданное ждало правоохранителей дальше.

Из машины вышли трое местных жителей, среди которых была одна девушка. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения и оказали гаишникам сопротивление: один из них несколько раз ударил инспектора и попытался отобрать у него оружие. После неудачной попытки мужчина достал канистру с бензином и облил им автомобиль ГАИ и одного из сотрудников МВД. Милиционерам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, но после того, как один из злоумышленников достал зажигалку, правоохранители сделали два выстрела в ноги агрессивно настроенным водителю и пассажиру.

Пулевые ранения успокоили и, вероятно, отрезвили нарушителей. До приезда скорой помощи сотрудники ГАИ оказали пострадавшим первую помощь, перевязав раны. Позже выяснилось, что водитель и пассажир — ранее неоднократно судимые и десятки раз привлекались к административной ответственности.