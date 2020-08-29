Адвокат Добровинский ответил на обвинения Джигурды в подлоге доказательств

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Александр Добровинский отреагировал на обвинения со стороны Никиты Джигурды. Артист заявлял, что тот якобы подделывает доказательства для суда.

— Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев, — прокомментировал обвинения Джигурды Добровинский в эфире радиостанции "Говорит Москва" .

Добровинский усомнился, что защита Ефремова приведёт обещанного свидетеля в суд Эльман Пашаев ранее уверял, что есть человек, видевший за рулём джипа не актёра.

Напомним, Никита Джигурда уже не раз заявлял о невиновности Ефремова. Для того чтобы "доказать" это, ему даже пришлось прибегнуть к оккультным методам. Помимо этого, артист заказывал экспертизу видео, которое проходит по делу о ДТП в качестве доказательства вины подсудимого. Он заявил, что кадры смонтировали, и обвинил во всём адвоката семьи погибшего Захарова.