"Два дня террора". Адвокат Пашаев объяснил дело о его мошенничестве местью

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Адвокат Эльман Пашаев помимо защиты Михаила Ефремова в суде вынужден отстаивать собственные интересы в деле трёхлетней давности о крупном хищении у бывшего клиента, бизнесмена Анзора Псунокова. Последний утверждает, что в 2017 году передал Пашаеву полтора миллиона рублей и не получил их обратно. Юрист признался, что новые разбирательства доставили ему некоторые неудобства.

— Вы знаете, за что проблем создали мне. Два дня идёт полный террор. Меня пугать — это себя не уважать. Меня не напугать. Начиная с понедельника, как я вошёл в дело, терроризируют свидетеля... Я их посадил всех, они решили мне отомстить, — говорит Пашаев.

Он также опроверг сообщения о прекращении уголовного дела и выразил уверенность, что на основе предоставленных им доказательств следователи примут решение в его пользу. По словам адвоката, он передал правоохранителям документы, согласно которым не он, а Псуноков должен ему за оказанные три года назад юридические услуги 150 тысяч долларов. Пашаев уточнил, что сейчас проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.