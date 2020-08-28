"Боевая тревога". Опубликовано видео с российской подлодкой, всплывшей у Аляски

Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео, записанное с борта атомного подводного крейсера "Омск". Вместе с ракетным крейсером "Варяг" он участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.

Показаны кадры, как экипаж готовится к пуску противокорабельной ракеты "Гранит". Подводная лодка "Омск" полностью погружается под воду, а её условная цель располагается на расстоянии более 300 километров. После обратного отсчёта производится залп.

Учения Минобороны вызвали бурную реакцию в американских СМИ. Несмотря на то что Россия заранее предупредила Штаты о своих планах, местные рыбаки запаниковали от вида российских флагов. Как отметили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки, американские военные пристально следят за учениями России.