Генпрокуратура выявила нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

Генпрокуратура РФ по поручению президента проверила законность отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК) и обнаружила нарушения. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
— В ходе проведённой проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведён помимо воли РФ, — уточнил он.
Результаты проверки переданы в СК РФ, там изучат вопрос о возбуждении уголовного дела. Генпрокуратура также направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества компании из незаконного владения "в целях защиты интересов государства".
Деньги с содовой. Как у государства увели Башкирскую содовую компанию и почему офшоры Кипра теперь зарабатывают миллиардыПрезидент России Владимир Путин потребовал разобраться с приватизацией крупнейшего в России предприятия по производству соды, ясно намекнув, что коммерсанты только зарабатывают деньги, ничего не вкладывая в развитие стратегического для России предприятия. Лайф разбирался, кто владеет этим предприятием и почему хозяева забывают о людях и интересах России.
Напомним, президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства раскритиковал деятельность БСК. Президент указал на то, что контрольный пакет акций компании принадлежит частным лицам, а заработанные ей деньги практически не инвестируются в развитие.