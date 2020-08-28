"Обкатывали десятилетиями". Глава центра Гамалеи ответил критикам российской вакцины от коронавируса

Глава центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины со стороны Запада

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чём неправы критики российской вакцины, которые выдвигают в качестве аргумента недостаток клинических испытаний. По его словам, российским учёным часто ставят в пример зарубежных коллег, которые тратят долгие месяцы и годы на исследование вакцин и изучение побочных эффектов. Как пояснил Гинцбург в эфире шоу "Дайте сказать", российскую разработку в данном случае никак нельзя назвать неизученной: в её основе хорошо обкатанная во всём мире система, в которой учёные полностью уверены и которая не один раз уже использовалась для создания различных лекарственных препаратов.

— Те носители, которые мы использовали (раствор рекомбинантного аденовируса человека Ad5 и Ad26. — Прим. ред.), они и в Америке, и у нас, и в Китае, и в Европе уже десятилетиями прошли обкатку в различных других вариантах, — объясняет Гинцбург. — Те носители-пустышки, которые используются для создания вакцины в США и Западной Европе, они основаны на аденовирусе обезьян третьего серотипа. Он никогда не проходил обкатку ни по каким параметрам, поэтому там вся система, связанная с проверкой на токсичность, на тератогенность, и прочее, и прочее, должна быть выстроена практически с нуля.

Академик отметил, что в Западной Европе и США такие препараты разрабатываются частными компаниями. А Гинцбург возглавляет не частную компанию, а государственную структуру, в которой возможность получения и объединения на своей базе различных исследований гораздо больше.

— Хотя денег и меньше, но организационных возможностей больше. Здесь вертикаль власти сработала очень эффективно и правильно, — указал он.