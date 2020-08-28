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Путин поручил Минниханову решить проблему с очистными сооружениями в Татарстане

Глава государства выразил готовность при необходимости оказать федеральную финансовую поддержку для решения этого вопроса.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин указал главе Татарстана Рустаму Минниханову на проблему с очистными сооружениями предприятий республики. В ходе видеоконференции он поручил руководителю региона проработать этот вопрос с федеральными органами власти.

80% предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, всё-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии, потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, или плохо очищенных, — обратился Путин к Минниханову.

Глава государства отметил, что это большая работа, которая требует значительных инвестиций. Президент пообещал руководителю Татарстана финансовую поддержку в решении проблемы, в том числе в рамках соответствующего национального проекта.

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Он отметил, что справедливость должна восторжествовать.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему с обеспечением полуострова Крым пресной водой.

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