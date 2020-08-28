"44 часа боролись за его жизнь!" Сторонников Навального пристыдили за травлю омских врачей

Национальная ассоциация заслуженных врачей России призвала общественность к объективности в оценке ситуации вокруг резкого ухудшения здоровья Алексея Навального. Сторонников блогера пристыдили за попытки дискредитировать медиков, которые почти двое суток боролись за жизнь пациента и вывели его из критического состояния.

— Его окружение активно эксплуатирует происшедшее в своих сугубо политических интересах, дискредитируя профессиональные действия российских врачей. Врачей, которые 44 часа (с 10 утра 20 августа до 6 утра 22 августа), пока Алексей Навальный находился в омской БСМП № 1 в состоянии комы, боролись за его жизнь, — написала пресс-служба ассоциации в "Фейсбуке".

Врачи напомнили, что за время нахождения в омской больнице блогеру провели 59 анализов и независимые экспертизы по настоянию родных Навального. Пациента наблюдали сразу несколько специалистов, включая невролога, нейрохирурга и хирурга. Российские медики достойны благодарности за предпринятые усилия по спасению жизни больного, поэтому окружение блогера должно воздерживаться от беспочвенных оценок до полного прояснения диагноза и обстоятельств происшедшего, подчеркнула ассоциация. Там пояснили также, что решение о перевозке Навального в немецкую клинику принималось прилетевшими из Германии врачами, поэтому упрёки о якобы имевшем место промедлении со стороны омских медиков необоснованны.

— Для любого врача, давшего клятву Гиппократа, пациент — это прежде всего его здоровье и жизнь независимо от его политических взглядов и религиозных убеждений, — говорится в сообщении.