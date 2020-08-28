"44 часа боролись за его жизнь!" Сторонников Навального пристыдили за травлю омских врачей

Национальная ассоциация заслуженных врачей России призвала общественность к объективности в оценке ситуации вокруг резкого ухудшения здоровья Алексея Навального. Сторонников блогера пристыдили за попытки дискредитировать медиков, которые почти двое суток боролись за жизнь пациента и вывели его из критического состояния.
— Его окружение активно эксплуатирует происшедшее в своих сугубо политических интересах, дискредитируя профессиональные действия российских врачей. Врачей, которые 44 часа (с 10 утра 20 августа до 6 утра 22 августа), пока Алексей Навальный находился в омской БСМП № 1 в состоянии комы, боролись за его жизнь, — написала пресс-служба ассоциации в "Фейсбуке".
Врачи напомнили, что за время нахождения в омской больнице блогеру провели 59 анализов и независимые экспертизы по настоянию родных Навального. Пациента наблюдали сразу несколько специалистов, включая невролога, нейрохирурга и хирурга. Российские медики достойны благодарности за предпринятые усилия по спасению жизни больного, поэтому окружение блогера должно воздерживаться от беспочвенных оценок до полного прояснения диагноза и обстоятельств происшедшего, подчеркнула ассоциация. Там пояснили также, что решение о перевозке Навального в немецкую клинику принималось прилетевшими из Германии врачами, поэтому упрёки о якобы имевшем место промедлении со стороны омских медиков необоснованны.
"Страдают за свой профессионализм". Рошаль вступился за омских медиков, спасших жизнь НавальномуОн отметил, что пациента в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить в ожидании, пока немецкие пилоты выспятся.
— Для любого врача, давшего клятву Гиппократа, пациент — это прежде всего его здоровье и жизнь независимо от его политических взглядов и религиозных убеждений, — говорится в сообщении.
В клинике "Шарите" рассказали о состоянии НавальногоВлияние ингибиторов холинэстеразы снижается, но он пока остаётся в искусственной коме.
Напомним, в немецкую клинику Навальный был доставлен медицинским спецбортом из Омска, где его жизнь спасали в реанимации. Российским медикам удалось его стабилизировать и в короткие сроки довести до транспортабельного состояния. Тем не менее соратники оппозиционера начали обвинять омских врачей в непрофессионализме, развернув настоящую травлю тех, кто спасал блогеру жизнь.