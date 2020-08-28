В клинике "Шарите" рассказали о состоянии Навального

Состояние блогера Алексея Навального остаётся тяжёлым, но без какой-либо серьёзной опасности для его жизни. Об этом сообщили в пятницу в немецкой клинике "Шарите".

Пациент остаётся в искусственной коме и подключён к ИВЛ. По данным врачей, симптомы холинергического криза уменьшаются, но о последствиях для организма в будущем пока судить трудно.

Напомним, что в немецкую клинику Навальный был доставлен медицинским спецбортом из Омска, где его жизнь 36 часов спасали в реанимации. Российским медикам удалось его стабилизировать и в короткие сроки довести до транспортабельного состояния. Тем не менее соратники оппозиционера начали обвинять омских врачей в непрофессионализме, развернув настоящую травлю тех, кто спасал блогеру жизнь.