В клинике "Шарите" рассказали о состоянии Навального

Состояние блогера Алексея Навального остаётся тяжёлым, но без какой-либо серьёзной опасности для его жизни. Об этом сообщили в пятницу в немецкой клинике "Шарите".
Пациент остаётся в искусственной коме и подключён к ИВЛ. По данным врачей, симптомы холинергического криза уменьшаются, но о последствиях для организма в будущем пока судить трудно.
В омской больнице в деталях рассказали, как стабилизировали состояние Навального и готовили его к транспортировкеРоссийских медиков, напряжённо работавших с пациентом, очень удивило сообщение немецких коллег о том, что с вылетом они торопиться на самом деле не намерены.
Напомним, что в немецкую клинику Навальный был доставлен медицинским спецбортом из Омска, где его жизнь 36 часов спасали в реанимации. Российским медикам удалось его стабилизировать и в короткие сроки довести до транспортабельного состояния. Тем не менее соратники оппозиционера начали обвинять омских врачей в непрофессионализме, развернув настоящую травлю тех, кто спасал блогеру жизнь.
"Страдают за свой профессионализм". Рошаль вступился за омских медиков, спасших жизнь НавальномуОн отметил, что пациента в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить в ожидании, пока немецкие пилоты выспятся.
Напомним, что, исходя из хронологии нахождения Навального в омской больнице, задержка с транспортировкой была связана с пассивной позицией именно врачей из Германии. Их российские коллеги по итогам консилиума констатировали, что состояние Навального стабилизировалось, его можно перевозить, и сообщили об этом немецкой бригаде 21 августа в 21:20. Тем не менее самолёт вылетел лишь на следующий день в восемь утра, так как пилоты решили отдохнуть перед вылетом.
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