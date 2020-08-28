В Красноярске девять подростков отправили в психдиспансер из-за пабликов о массовых убийствах

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В Красноярском крае девять подростков оказались в психдиспансере из-за подписки в соцсети на группы о бойне в американской школе "Колумбайн". Адвокат одной из задержанных девочек Владимир Васин заявил Лайфу, что 14-летнюю школьницу обещали отпустить 27 августа, но она всё ещё в больнице.

— Обыскали, изъяли всяческие вещи, ребёнка увезли и поместили в психдиспансер... Она находится там уже больше трёх дней. Ей обещали, что это ненадолго — её протестируют и отпустят. Но она до сих пор там, — говорит юрист.

По словам Васина, родителям не дали никаких документов. Они находятся в полном неведении относительно причин отправки детей в психдиспансер, ориентируются только на публикации СМИ и посты в соцсетях. Адвокат отправил официальные запросы в силовые структуры, ответа от них он ещё не получил.