В Красноярске девять подростков отправили в психдиспансер из-за пабликов о массовых убийствах

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В Красноярском крае девять подростков оказались в психдиспансере из-за подписки в соцсети на группы о бойне в американской школе "Колумбайн". Адвокат одной из задержанных девочек Владимир Васин заявил Лайфу, что 14-летнюю школьницу обещали отпустить 27 августа, но она всё ещё в больнице.
— Обыскали, изъяли всяческие вещи, ребёнка увезли и поместили в психдиспансер... Она находится там уже больше трёх дней. Ей обещали, что это ненадолго — её протестируют и отпустят. Но она до сих пор там, — говорит юрист.
По словам Васина, родителям не дали никаких документов. Они находятся в полном неведении относительно причин отправки детей в психдиспансер, ориентируются только на публикации СМИ и посты в соцсетях. Адвокат отправил официальные запросы в силовые структуры, ответа от них он ещё не получил.
В Москве двое шестиклассников готовили вооружённое нападение на школуКогда терпеть издевательства сверстников им надоело, парни решили раздобыть оружие и взрывчатку.
Ранее сообщалось, что в Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу. При обыске в его квартире нашли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Также правоохранители обнаружили инструкции по изготовлению взрывных устройств и организации массовых убийств в школе.
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