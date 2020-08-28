"Страдают за свой профессионализм". Рошаль вступился за омских медиков, спасших жизнь Навальному

Доктор медицинских наук, известный врач Леонид Рошаль считает, что его омские коллеги в ситуации с Алексеем Навальным сработали "оперативно и профессионально" и они "не должны страдать за свой профессионализм".
"Кто-то хайпует, а кто-то спасает жизни". Главврач Филатовской больницы поддержал омских коллег, которых критикуют из-за НавальногоПо словам Валерия Вечорко, для любого медика спасение пациента — дело чести.
— Медики страны сработали оперативно и профессионально — спасли ему жизнь. Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм, — приводит его слова РИА "Новости".
Рошаль отметил, что никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было. По его словам, состояние Навального удалось стабилизировать именно в Омске. Там же его в короткие сроки довели до транспортабельного состояния.
Эксперт объяснил, почему выводы об отравлении Навального являются поспешнымиИнгибиторы холинэстеразы — это не только отравляющие вещества, но и часто встречающиеся в медицинской практике лекарственные препараты. Кроме того, сама клиническая картина не совпадает с данным типом отравлений.
— А потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся, — добавил Рошаль.
Отметим, что, исходя из хронологии нахождения Навального в омской больнице, задержка с транспортировкой была связана с пассивной позицией именно врачей из Германии. Их российские коллеги по итогам консилиума констатировали, что состояние Навального стабилизировалось, его можно перевозить, и сообщили об этом немецкой бригаде 21 августа в 21:20. Тем не менее самолёт вылетел лишь на следующий день в 8 утра, так как пилоты решили отдохнуть перед вылетом.
В омской больнице в деталях рассказали, как стабилизировали состояние Навального и готовили его к транспортировкеРоссийских медиков, напряжённо работавших с пациентом, очень удивило сообщение немецких коллег о том, что с вылетом они торопиться на самом деле не намерены.
Напомним, на данный момент блогер находится в немецкой клинике "Шарите", куда он был доставлен из Омска медицинским спецбортом. В СМИ появилась информация, что в Германии Навальному присвоили статус "гостя канцлера", чтобы выставить возле него охрану. Одновременно с этим соратники оппозиционера начали обвинять российских медиков в непрофессионализме, развернув настоящую травлю тех, кто спасал блогеру жизнь в реанимации в течение 36 часов.