"Страдают за свой профессионализм". Рошаль вступился за омских медиков, спасших жизнь Навальному

Доктор медицинских наук, известный врач Леонид Рошаль считает, что его омские коллеги в ситуации с Алексеем Навальным сработали "оперативно и профессионально" и они "не должны страдать за свой профессионализм".

— Медики страны сработали оперативно и профессионально — спасли ему жизнь. Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм, — приводит его слова РИА "Новости".

Рошаль отметил, что никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было. По его словам, состояние Навального удалось стабилизировать именно в Омске. Там же его в короткие сроки довели до транспортабельного состояния.

— А потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся, — добавил Рошаль.

Отметим, что, исходя из хронологии нахождения Навального в омской больнице, задержка с транспортировкой была связана с пассивной позицией именно врачей из Германии. Их российские коллеги по итогам консилиума констатировали, что состояние Навального стабилизировалось, его можно перевозить, и сообщили об этом немецкой бригаде 21 августа в 21:20. Тем не менее самолёт вылетел лишь на следующий день в 8 утра, так как пилоты решили отдохнуть перед вылетом.