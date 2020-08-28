"Отпустите ребёнка!" В Москве мужчина подрался с пятилетним мальчиком из-за игрушки — видео

Видео © Telegram / LifeShot

В одном из парков в столичном районе Черёмушки взрослый мужчина схватил чужого ребёнка, таскал его по земле и выворачивал руки. Причиной такого поведения, по данным Лайфа, стала машинка, которую мальчик подбросил в воздух. Игрушка принадлежала ребёнку того самого мужчины.

Увидев происходящее, мать пострадавшего мальчика попыталась отбить его у агрессивно настроенного отца, но тот не собирался отпускать ребёнка. В итоге женщина вызвала полицию. К её приезду родители второго ребёнка уже ушли из парка во дворы. Сейчас их ищет полиция.

Ранее Лайф рассказывал, что на одной из детских площадок Санкт-Петербурга женщина избила маленькую девочку за то, что та показывала на неё пальцем.