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"Отпустите ребёнка!" В Москве мужчина подрался с пятилетним мальчиком из-за игрушки — видео

Теперь ему придётся объясняться не с мамой ребёнка, а с полицией.

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Видео © Telegram / LifeShot

В одном из парков в столичном районе Черёмушки взрослый мужчина схватил чужого ребёнка, таскал его по земле и выворачивал руки. Причиной такого поведения, по данным Лайфа, стала машинка, которую мальчик подбросил в воздух. Игрушка принадлежала ребёнку того самого мужчины.

Увидев происходящее, мать пострадавшего мальчика попыталась отбить его у агрессивно настроенного отца, но тот не собирался отпускать ребёнка. В итоге женщина вызвала полицию. К её приезду родители второго ребёнка уже ушли из парка во дворы. Сейчас их ищет полиция.

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Полицейские уже установили всех участниц конфликта.

Ранее Лайф рассказывал, что на одной из детских площадок Санкт-Петербурга женщина избила маленькую девочку за то, что та показывала на неё пальцем.

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