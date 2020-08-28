Меркель заявила о важности диалога с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо сохранить диалог с Россией. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

— Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю, — о Сирии, Ливии, — где Россия... является важным стратегическим партнёром, — отметила Меркель.

Она считает, что есть факторы, которые в данный момент осложняют отношения между странами, однако Россия во многих вопросах является "геостратегическими фактором", с которым важно сохранять диалог.