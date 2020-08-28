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Меркель заявила о важности диалога с Россией

Канцлер отметила, что не видит повода для смены политики.

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Фото © OMER MESSINGER / POOL / EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо сохранить диалог с Россией. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю, — о Сирии, Ливии, — где Россия... является важным стратегическим партнёром, — отметила Меркель.

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На сегодняшний день блогер остаётся в коме.

Она считает, что есть факторы, которые в данный момент осложняют отношения между странами, однако Россия во многих вопросах является "геостратегическими фактором", с которым важно сохранять диалог.

Ранее президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждали по телефону ситуацию в Белоруссии.

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