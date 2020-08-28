Молния убила девять детей во время игры в футбол в Уганде

На северо-западе Уганды в городе Аруа группа детей в возрасте от 13 до 15 лет решила поиграть в футбол под дождём. В поле ударила молния, задев десять юных спортсменов. Девять детей погибли мгновенно. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать их смерть.

Одному мальчику была оказана помощь, он выжил, сообщила агентству Синьхуа представитель региональной полиции Западного Нила Жозефина Ангусия. Она отметила, что сейчас в стране сезон дождей и молнии — частое явление. Поэтому обычно детей предупреждают или просто не разрешают играть в футбол на открытых площадках.

Национальное метеорологическое управление Уганды предупредило, что ненастная погода на территории страны сохраняется, что может стать причиной новых опасных гроз и даже наводнений.