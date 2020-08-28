"Снимаются одной таблеткой парацетамола". Академик Гинцбург развеял миф о "страшных побочных эффектах" вакцины от коронавируса

Академик Гинцбург развеял миф о "страшных побочных эффектах" вакцины от коронавируса

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал публикации в СМИ о том, что у добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса, было зафиксировано 144 побочных эффекта. Речь об этом зашла в эфире шоу "Дайте сказать". Академик, который испытал вакцину на себе, заверил, что препарат безопасен.

Кстати, у самого 68-летнего Гинцбурга после вакцинации не наблюдалось никаких побочных эффектов.

— Там перечислены все возможные побочные явления. У нас на этой платформе созданы вакцины против вируса MERS и против вируса Эбола, их получили на сегодняшний день больше 3,5 тысячи человек. В результате испытаний этого препарата и других вакцин, созданных на этой платформе, никаких тяжёлых побочных эффектов ни разу зарегистрировано не было, — рассказал учёный.

Гинцбург отметил, что единственный побочный эффект, который мог наблюдаться у испытателей вакцины, — это повышение температуры максимально до 38 градусов. Однако это свойственно любому вакцинному препарату, который присутствует в календаре прививок десятки лет.

— Иногда на месте введения бывают покраснения, у некоторых бывает головная боль в течение суток, но все эти эффекты снимаются таблеткой парацетамола, которая не влияет на эффективность вакцинации, — добавил он.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с академиком РАН Александром Гинцбургом смотрите здесь.