Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава центра Гамалеи рассказал о тестировании вакцины: Ввёл ещё 30 марта и прекрасно себя чувствую

Академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что в течение всего этого времени продолжал работать и даже до сих пор не был в отпуске.

153

Глава центра Гамалеи рассказал о тестировании вакцины от коронавируса: Ввёл ещё 30 марта и прекрасно себя чувствую

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о тестировании на себе вакцины от коронавируса, разработанной его учреждением. Как уточнил академик в интервью шоу "Дайте сказать", в её безопасности он не сомневается.

Я ввёл себе вакцину, как и остальные семь разработчиков этого препарата. Это было, если мне не изменяет память, 30 марта. Я вколол себе препарат и прекрасно себя чувствовал как в тот день, когда вколол, так и во все последующие дни, — поделился он.

По словам Гинцбурга, в течение всего этого времени он продолжал работать и постоянно взаимодействовать с людьми.

Я даже до сих пор не был в отпуске, уже второй год пошёл, — добавил учёный.

Полный выпуск "Дайте сказать" с академиком РАН Александром Гинцбургом смотрите здесь.

Ковид грипп не отменял. Реально ли подхватить сразу две инфекции

Учёные призвали россиян сделать ежегодную прививку — предстоящей осенью простудиться будет особенно некстати.

К слову, ранее центр Гамалеи получил от Министерства здравоохранения России разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. В исследовании будет участвовать 40 тысяч совершеннолетних добровольцев.

Выбор редакции

Loading...