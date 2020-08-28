Глава центра Гамалеи рассказал о тестировании вакцины: Ввёл ещё 30 марта и прекрасно себя чувствую

Глава центра Гамалеи рассказал о тестировании вакцины от коронавируса: Ввёл ещё 30 марта и прекрасно себя чувствую

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о тестировании на себе вакцины от коронавируса, разработанной его учреждением. Как уточнил академик в интервью шоу "Дайте сказать", в её безопасности он не сомневается.

— Я ввёл себе вакцину, как и остальные семь разработчиков этого препарата. Это было, если мне не изменяет память, 30 марта. Я вколол себе препарат и прекрасно себя чувствовал как в тот день, когда вколол, так и во все последующие дни, — поделился он.

По словам Гинцбурга, в течение всего этого времени он продолжал работать и постоянно взаимодействовать с людьми.

— Я даже до сих пор не был в отпуске, уже второй год пошёл, — добавил учёный.

Полный выпуск "Дайте сказать" с академиком РАН Александром Гинцбургом смотрите здесь.