Глава центра Гамалеи рассказал о тестировании вакцины: Ввёл ещё 30 марта и прекрасно себя чувствую

Глава центра Гамалеи рассказал о тестировании вакцины от коронавируса: Ввёл ещё 30 марта и прекрасно себя чувствую
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о тестировании на себе вакцины от коронавируса, разработанной его учреждением. Как уточнил академик в интервью шоу "Дайте сказать", в её безопасности он не сомневается.
— Я ввёл себе вакцину, как и остальные семь разработчиков этого препарата. Это было, если мне не изменяет память, 30 марта. Я вколол себе препарат и прекрасно себя чувствовал как в тот день, когда вколол, так и во все последующие дни, — поделился он.
По словам Гинцбурга, в течение всего этого времени он продолжал работать и постоянно взаимодействовать с людьми.
— Я даже до сих пор не был в отпуске, уже второй год пошёл, — добавил учёный.
Полный выпуск "Дайте сказать" с академиком РАН Александром Гинцбургом смотрите здесь.
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К слову, ранее центр Гамалеи получил от Министерства здравоохранения России разрешение на проведение пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. В исследовании будет участвовать 40 тысяч совершеннолетних добровольцев.
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