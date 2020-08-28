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Краснодарский "безумный Макс". Россиянин сделал из "шестёрки" автомобиль-нож — видео

Изобретатель уверяет, что внутри грозной машины почти не чувствуется удар при "разрезании" другого авто.

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На аэродроме Азимут в станице Новотитаровская Краснодарского края прошло испытание необычного транспортного средства — автоножа. Создатель техники Ваган Микаелян потратил на своё детище две недели, а общий вес приваренного металла к корпусу обыкновенной "шестёрки" составил 800 килограммов. Тем не менее автомобиль не только на ходу, но и развивает приличную скорость. Как видно на ролике с первого испытания машины, автонож успешно рассекает на части другую советскую легковушку.

Изобретатель рассказал Лайфу, что испытание автоножа прошло более чем удачно: машина, по которой наносился удар, оказалась разделена пополам. Сам же Ваган, находясь за рулём, практически не почувствовал удара. По его словам, он и дальше намерен проводить испытания своей техники.

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Ваган поспорил с братом, что сумеет проехать на своём авто в перевёрнутом виде. Победа в споре принесла ему 500 рублей.

Как сообщал Лайф, первым нашумевшим творением инженера стала "паукообразная" Lada Priora. Однако изобретение оценили не все. Сотрудники полиции выписали мужчине штраф в размере 500 рублей за изменение исходной конструкции зарегистрированного авто и постановили вернуть автомобилю первоначальный вид.

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