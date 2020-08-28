Депутата Госдумы обвинили в получении взятки в три миллиарда

Народный избранник заявлял, что не брал такую сумму денег.

Депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадиму Белоусову и бывшему главному бухгалтеру ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарите Бутаковой утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщают в Генпрокуратуре.

По версии следствия, Белоусов и Бутакова в период с 2010 по 2014 год входили в преступную группировку вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Там они и получили за покровительство взятку в три миллиарда рублей от дорожно-строительного холдинга.

Неприкосновенности депутат лишился лишь в начале декабря прошлого года. С предъявленными обвинениями Белоусов не согласился и заявил, что "не брал таких денег".