"Первый приехал на белом такси, второй — на жёлтом". Академик Гинцбург объяснил, зачем вакцине от коронавируса два компонента

Александр Гинцбург — об антителах
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью шоу "Дайте сказать" объяснил, за счёт чего российская вакцина от коронавируса обладает долгосрочным эффектом. Всё потому, что она двухкомпонентная и вводится человеку два раза.
— Первый раз, когда она вводится, вырабатывается высокое количество антител, но основное свойство вакцины — даже не столько выработать большое количество антител, сколько создать иммунологическую память на тот возбудитель, против которого мы проводим вакцинацию, — рассказывает академик. — Память создаётся тем, что после первой вакцинации мы делаем вторую, тот же самый геном коронавируса, который заключён в другую пустышку, в другое такси. Первое приехало на белом такси, а второе — на жёлтом такси.
Со слов учёного, это делается для того, чтобы лишний раз не стимулировать нашу иммунную систему, которая белок, которым покрашено это условное "такси", тоже узнаёт как чужеродный.
— Таким образом, мы словно во благо обманываем нашу иммунную систему, чтобы создать долгосрочную защиту, — заключил он.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с академиком Гинцбургом смотрите здесь.
Гинцбург заявил, что российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух летОн отметил, что отечественный препарат отличается от иностранных тем, что он двухкомпонентный.
Напомним, о начале производства разработанной центром имени Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
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