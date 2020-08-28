"Первый приехал на белом такси, второй — на жёлтом". Академик Гинцбург объяснил, зачем вакцине от коронавируса два компонента

Александр Гинцбург — об антителах

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью шоу "Дайте сказать" объяснил, за счёт чего российская вакцина от коронавируса обладает долгосрочным эффектом. Всё потому, что она двухкомпонентная и вводится человеку два раза.

— Первый раз, когда она вводится, вырабатывается высокое количество антител, но основное свойство вакцины — даже не столько выработать большое количество антител, сколько создать иммунологическую память на тот возбудитель, против которого мы проводим вакцинацию, — рассказывает академик. — Память создаётся тем, что после первой вакцинации мы делаем вторую, тот же самый геном коронавируса, который заключён в другую пустышку, в другое такси. Первое приехало на белом такси, а второе — на жёлтом такси.

Со слов учёного, это делается для того, чтобы лишний раз не стимулировать нашу иммунную систему, которая белок, которым покрашено это условное "такси", тоже узнаёт как чужеродный.

— Таким образом, мы словно во благо обманываем нашу иммунную систему, чтобы создать долгосрочную защиту, — заключил он.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с академиком Гинцбургом смотрите здесь.