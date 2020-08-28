Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении миллиарда рублей
Владимира Солнцева поместили в СИЗО до 3 октября 2020 года.
Видео © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Бывшего директора ракетно-космической корпорации "Энергия", а ныне советника главы ОАК Владимира Солнцева арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Бабушкинского суда Москвы.
— Избрать в отношении обвиняемого Солнцева В.Л. меру пресечения в виде заключения под стражей сроком в один месяц пять суток — по 3 октября 2020 года, — огласила решение судья Наталья Курышева.
Солнцев был задержан в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд 72 млн рублей при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции. Та же участь постигла и ряд бывших менеджеров РКК. Три фигуранта уголовного дела скрылись от следствия и объявлены в розыск.