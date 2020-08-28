Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении миллиарда рублей

Видео © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Бывшего директора ракетно-космической корпорации "Энергия", а ныне советника главы ОАК Владимира Солнцева арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Бабушкинского суда Москвы.

— Избрать в отношении обвиняемого Солнцева В.Л. меру пресечения в виде заключения под стражей сроком в один месяц пять суток — по 3 октября 2020 года, — огласила решение судья Наталья Курышева.