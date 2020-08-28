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Опубликовано 28 августа 2020, 17:27

Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении миллиарда рублей

Владимира Солнцева поместили в СИЗО до 3 октября 2020 года.

Видео © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Бывшего директора ракетно-космической корпорации "Энергия", а ныне советника главы ОАК Владимира Солнцева арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Бабушкинского суда Москвы.

Избрать в отношении обвиняемого Солнцева В.Л. меру пресечения в виде заключения под стражей сроком в один месяц пять суток — по 3 октября 2020 года, — огласила решение судья Наталья Курышева.

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Солнцев был задержан в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд 72 млн рублей при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции. Та же участь постигла и ряд бывших менеджеров РКК. Три фигуранта уголовного дела скрылись от следствия и объявлены в розыск.

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Алёна Темирчиева
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