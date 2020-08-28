В Европарламенте заинтересовались российской вакциной от CoViD-19

В Европарламенте подняли вопрос о приобретении вакцины от коронавируса российского производства. Соответствующий запрос в Европейскую комиссию направил депутат Николас Гонсалес Касарес. Он также поинтересовался мнением Еврокомиссии о препарате.
— Прилагает ли комиссия усилия, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины от гриппа к сезону 2020–2021 годов? Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины? — приводит выдержку из сообщения RT.
Путин: В сентябре в России появится вторая вакцина от коронавирусаЛидер страны уверен, что новый препарат будет столь же надёжен и эффективен.
Депутат попросил уточнить, будут ли приниматься меры во избежание эпидемии вирусных инфекций в связи с их сезонными вспышками, а также заметил, что распространение коронавируса в Европе пришлось как раз на сезонный пик заболеваемости гриппом.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от CoViD-19. О готовности приобрести препарат уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Также внимание на вакцину обратили и в Сербии.