В Европарламенте заинтересовались российской вакциной от CoViD-19

В Европарламенте подняли вопрос о приобретении вакцины от коронавируса российского производства. Соответствующий запрос в Европейскую комиссию направил депутат Николас Гонсалес Касарес. Он также поинтересовался мнением Еврокомиссии о препарате.

— Прилагает ли комиссия усилия, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины от гриппа к сезону 2020–2021 годов? Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины? — приводит выдержку из сообщения RT.