Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в Москве

Как отметил мэр столицы, у России уже есть эффективная вакцина против заболевания, а скоро появится ещё одна.

1496
Post cover

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что максимум через полгода удастся окончательно победить коронавирус в столице. Об этом он заявил в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские учёные, мировые учёные, московские, — заявил Собянин.

Мэр столицы напомнил, что появляются эффективные лекарства, меняются медицинские технологии. Уже зарегистрирована одна российская вакцина, а в ближайшее время появятся и её аналоги.

Путин: В сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса

Лидер страны уверен, что новый препарат будет столь же надёжен и эффективен.

Как сообщал Лайф, уже более 210 тысяч жителей Москвы вылечились от коронавируса.

Выбор редакции

Loading...