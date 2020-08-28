Собянин назвал сроки окончательной победы над коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что максимум через полгода удастся окончательно победить коронавирус в столице. Об этом он заявил в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

— Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские учёные, мировые учёные, московские, — заявил Собянин.

Мэр столицы напомнил, что появляются эффективные лекарства, меняются медицинские технологии. Уже зарегистрирована одна российская вакцина, а в ближайшее время появятся и её аналоги.