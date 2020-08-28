В России выявлено 4829 новых случаев коронавирусной инфекции

Данные: Оперативный штаб

В России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 4829 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество выявленных случаев достигло 980 405.

— Также за сутки зафиксировано 110 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 16 914 человек, — рассказали в штабе.

Выздоровело же за сутки 5905 человек. Общее количество излечившихся достигло 798 466 человек.