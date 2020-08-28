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В России выявлено 4829 новых случаев коронавирусной инфекции

Количество победивших это заболевание вплотную приблизилось к 800 тысячам человек.

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Фото © ТАСС / РФПИ и центр имени Гамалеи

Данные: Оперативный штаб

В России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 4829 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество выявленных случаев достигло 980 405.

Также за сутки зафиксировано 110 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 16 914 человек, — рассказали в штабе.

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По его словам, данная проблема и раньше была "забытым вопросом".

Выздоровело же за сутки 5905 человек. Общее количество излечившихся достигло 798 466 человек.

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