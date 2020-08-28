Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Более 1200 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Власти столицы призвали граждан помочь в борьбе с эпидемией, став донорами плазмы крови.

16
Post cover

Фото © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

С начала пандемии коронавирусной инфекции более 210 тысяч жителей Москвы вылечились от этого заболевания. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1280 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 210 908, — сообщила вице-мэр.

Путин — о второй волне коронавируса: Надеюсь, этого не произойдёт

Глава государства попросил граждан помнить, что инфекция никуда не делась, и соблюдать меры предосторожности.

Ранее Лайф сообщал, что в России создали прибор, который способен обнаруживать коронавирус в воздухе.

Выбор редакции

Loading...