Более 1200 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

С начала пандемии коронавирусной инфекции более 210 тысяч жителей Москвы вылечились от этого заболевания. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1280 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 210 908, — сообщила вице-мэр.
Путин — о второй волне коронавируса: Надеюсь, этого не произойдётГлава государства попросил граждан помнить, что инфекция никуда не делась, и соблюдать меры предосторожности.
Ранее Лайф сообщал, что в России создали прибор, который способен обнаруживать коронавирус в воздухе.