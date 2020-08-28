В Магаданской области зафиксирована вспышка коронавируса в психдиспансере

В Магаданской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди пациентов психоневрологического диспансера. Данная информация была озвучена в ходе заседания оперативного штаба в правительстве региона.

Отмечается, что у одной из пациенток заболевание протекает в тяжёлой форме, у остальных — в лёгкой или средней степени тяжести.

По данным правительства региона, за минувшие сутки было зарегистрировано 27 лабораторно подтверждённых случаев — всего 1938. Из этого числа 1551 человек успешно прошёл лечение, 18 скончались.