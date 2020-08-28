В Магаданской области зафиксирована вспышка коронавируса в психдиспансере

В Магаданской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди пациентов психоневрологического диспансера. Данная информация была озвучена в ходе заседания оперативного штаба в правительстве региона.
Отмечается, что у одной из пациенток заболевание протекает в тяжёлой форме, у остальных — в лёгкой или средней степени тяжести.
По данным правительства региона, за минувшие сутки было зарегистрировано 27 лабораторно подтверждённых случаев — всего 1938. Из этого числа 1551 человек успешно прошёл лечение, 18 скончались.
Глава ВОЗ рассказал о влиянии коронавируса на психику миллионов людейПо его словам, данная проблема и раньше была "забытым вопросом".
Ранее Лайф сообщал, что регистрация второй российской вакцины от коронавируса может пройти в ускоренном порядке.