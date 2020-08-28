В России обновили вакцину от гриппа. Туда включили сразу три новых штамма

Препарат уже начали доставлять в регионы.

В этом году в России обновили вакцину против гриппа — теперь в неё входят три новых штамма. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на Совете ректоров.

— В этом году вакцина от гриппа содержит все три новых штамма, — рассказала глава ведомства.

Также Попова отметила, что новая вакцина уже начала поступать в регионы.

Напомним, что, по словам врача Бориса Шеляпина, прививаться от гриппа лучше всего в октябре. Так уровень антител будет высоким на протяжении всего сезона эпидемии и сохранится до апреля.