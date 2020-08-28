Премьер Японии официально заявил об отставке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально заявил об уходе в отставку. Причиной его решения стали проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции в Токио.

— Для политика самое важное — это демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы 7 лет и 8 месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра, — цитирует его слова ТАСС.