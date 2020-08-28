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Премьер Японии официально заявил об отставке

Политик занимал свой пост более семи лет.

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Синдзо Абэ. Фото © ТАСС / Zuma

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально заявил об уходе в отставку. Причиной его решения стали проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции в Токио.

— Для политика самое важное — это демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы 7 лет и 8 месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра, — цитирует его слова ТАСС.

Названа причина возможной отставки Синдзо Абэ

Ожидается, что сегодня глава японского правительства сделает официальное заявление.

Ранее причиной отставки политика СМИ назвали язвенный колит, которым страдает Синдзо Абэ. По некоторым данным, за последние две недели премьер дважды посещал больницу, где проходил обследования, однако до сегодняшнего дня никак не комментировал эту информацию.

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