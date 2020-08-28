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На уральской таможне нашли радиоактивную посылку из Китая

Уровень излучения оказался превышенным примерно в 12 раз.

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Фото © ТАСС / Сорокин Донат

На таможню международного аэропорта Кольцово прибыла посылка с превышением радиационного фона в 12 раз. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на местное таможенное управление.

Таможенники определили уровень фона почтового отправления — 1,42 мкЗв/ч при норме в 0,11 мкЗв/ч. Источником радиации оказался изотоп торий-232. Его излучали две металлические ложки и пять стержней, прибывшие из Китая. В Уральском таможенном управлении добавили, что посылка будет отправлена обратно.

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Ранее Лайф рассказывал, что на портовую таможню Владивостока прибыл излучающий радиацию вертолёт. Концентрация опасных веществ превышала норму в 55 раз.

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