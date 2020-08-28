Индексы Токийской фондовой биржи рухнули после сообщений о возможной отставке Синдзо Абэ

Японские рынки ответили снижением ключевых котировок в среднем на 2% после сообщений о намерении премьер-министра страны Синдзо Абэ уйти в отставку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился до отметки 22928,14 пункта. Затем Nikkei частично отыграл падение, однако снижение всё равно составило 1,41%. В то же время индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, уменьшился на 0,68% — до 1604,87 пункта.