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Индексы Токийской фондовой биржи рухнули после сообщений о возможной отставке Синдзо Абэ

Игрокам удалось немного отыграть обвал, однако в среднем индексы потеряли около 2%.

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Фото © ТАСС / EPA / KIM HEE-CHUL

Японские рынки ответили снижением ключевых котировок в среднем на 2% после сообщений о намерении премьер-министра страны Синдзо Абэ уйти в отставку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился до отметки 22928,14 пункта. Затем Nikkei частично отыграл падение, однако снижение всё равно составило 1,41%. В то же время индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, уменьшился на 0,68% — до 1604,87 пункта.

Синдзо Абэ догнал своего двоюродного деда по сроку непрерывной службы на посту премьера Японии

Родственник политика возглавлял правительство страны в середине прошлого века.

Как сообщал Лайф, премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за проблем со здоровьем.

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