Премьер-министр Японии собирается подать в отставку

Отметим, журналисты уже сообщали о возможном ухудшения здоровья японского премьера. Только за последние две недели Синдзо Абэ дважды посещал больницу, где проходил какие-то обследования. Однако на просьбу официально прокомментировать подобные слухи власти Японии и сам Абэ заявляли, что он чувствует себя хорошо, а обследования были плановыми, которые подтвердили положительное состояние его здоровья.