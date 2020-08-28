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Премьер-министр Японии собирается подать в отставку

По предварительным данным, такое решение было принято из-за ухудшения здоровья Синдзо Абэ.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото © ТАСС / EPA / DAI KUROKAWA

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку. Официальное заявление по этому поводу планируется сделать позднее в пятницу, 28 августа, сообщает японское общественное телевидение.

Отметим, журналисты уже сообщали о возможном ухудшения здоровья японского премьера. Только за последние две недели Синдзо Абэ дважды посещал больницу, где проходил какие-то обследования. Однако на просьбу официально прокомментировать подобные слухи власти Японии и сам Абэ заявляли, что он чувствует себя хорошо, а обследования были плановыми, которые подтвердили положительное состояние его здоровья.

Как сообщал Лайф, ранее Синдзо Абэ догнал своего двоюродного деда по сроку непрерывной службы на посту премьера Японии.

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