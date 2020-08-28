СМИ назвали отправку подлодки США к берегам Норвегии "сигналом для России"

Прибытие американской подлодки USS Seawolf к берегам Норвегии, тем более что об этом открыто сообщило руководство ВМС США, является "явным сигналом для России". Такого мнения придерживаются авторы американского портала The Drive.

Согласно официальным данным, которые озвучил контр-адмирал ВМС США Энтони Карулло, переброска субмарины "повышает и без того большие возможности по ведению подводной войны" и демонстрирует "неизменную приверженность" США "обеспечению морской безопасности и сдерживания во всём регионе". Как в свою очередь отмечает специализирующийся на военно-морской тематике журналист Крис Кавас, американские военные на этом не остановились и впервые за последние пять лет опубликовали фотографии своей подлодки в порту норвежского Тромсё.

По мнению автора статьи, такая открытость Пентагона явно адресована кому-либо. А учитывая, что норвежский Тромсё находится недалеко от маршрута следования российских подлодок, то такой "сигнал" направлен именно Москве. Тем более что американские военные последние несколько лет говорят о повышении активности ВМФ России в северных широтах.