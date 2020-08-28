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Протестующие у Белого дома обезглавили чучело Трампа, пока тот выступал с предвыборной речью

Полицейские разнимали митингующих и сторонников главы государства.

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Пока на лужайке у Белого дома проходил общенациональный съезд Республиканской партии США, на котором Дональд Трамп согласился стать её кандидатом на грядущих выборах, с другой стороны забора собрались сотни протестующих, которые недовольны нынешним главой государства и пришли устроить его своеобразную казнь.

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Как полагают эксперты, протесты — это проявление противоречий между правящими кругами США.

Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, кукла, отдалённо напоминающая Трампа, была помещена на гильотину — судя по разметке, установленную прямо на проезжей части. При этом участники акции периодически подходили к ней и фотографировались на память.

Судя по другим видеозаписям, около Белого дома в тот вечер собралось несколько сотен человек, в основном это протестующие против жестокости полиции по отношению к темнокожим. Многие из них пришли на мероприятие с плакатами и флагами с различными лозунгами, не обошлось без импровизированной танцевальной вечеринки, которая состоялась прямо перед оцеплением правоохранителей.

Стоит отметить, что помимо тех, кто недоволен политикой Трампа, в этот вечер у стен Белого дома собрались и его сторонники, которые активно вступали в споры с протестующими, однако до потасовок дело не дошло, поскольку полицейские оттаскивали одних от других.

А пока перед воротами американской администрации бушевали страсти, на её территории проходил съезд Республиканской партии, в ходе которого Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок. Более недели назад официально стал кандидатом в президенты и его главный соперник от демократов Джо Байден.

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