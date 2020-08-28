Протестующие у Белого дома обезглавили чучело Трампа, пока тот выступал с предвыборной речью

Meanwhile at the White House protest pic.twitter.com/NTjkRs0MSB — 𝒮𝑀_𝟢𝟩 ✨🌊🇺🇸🗽 (@ShivM_07) August 28, 2020

Пока на лужайке у Белого дома проходил общенациональный съезд Республиканской партии США, на котором Дональд Трамп согласился стать её кандидатом на грядущих выборах, с другой стороны забора собрались сотни протестующих, которые недовольны нынешним главой государства и пришли устроить его своеобразную казнь.

Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, кукла, отдалённо напоминающая Трампа, была помещена на гильотину — судя по разметке, установленную прямо на проезжей части. При этом участники акции периодически подходили к ней и фотографировались на память.

Судя по другим видеозаписям, около Белого дома в тот вечер собралось несколько сотен человек, в основном это протестующие против жестокости полиции по отношению к темнокожим. Многие из них пришли на мероприятие с плакатами и флагами с различными лозунгами, не обошлось без импровизированной танцевальной вечеринки, которая состоялась прямо перед оцеплением правоохранителей.

You can’t hear it during President Trump’s speech but just on the other side of the gate is protesters.



A live band along with several people host a protest outside the White House on 15th. pic.twitter.com/5NPDFG2chi — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) August 28, 2020

Стоит отметить, что помимо тех, кто недоволен политикой Трампа, в этот вечер у стен Белого дома собрались и его сторонники, которые активно вступали в споры с протестующими, однако до потасовок дело не дошло, поскольку полицейские оттаскивали одних от других.