Суд в Туве арестовал возможного криминального авторитета

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Суд в Туве арестовал 47-летнего жителя Барун-Хемчикского района, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии региона. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Предполагается, что он стоял во главе тувинской криминальной иерархии с 2017 года. Полицейскими также задокументированы его неоднократные преступления против других людей.