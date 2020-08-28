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Суд в Туве арестовал возможного криминального авторитета

Предполагается, что он стоял во главе криминальной иерархии региона с 2017 года.

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Видео © МВД по Республике Тыва

Суд в Туве арестовал 47-летнего жителя Барун-Хемчикского района, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии региона. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Предполагается, что он стоял во главе тувинской криминальной иерархии с 2017 года. Полицейскими также задокументированы его неоднократные преступления против других людей.

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Преступление совершил мужчина, с которым они вместе ужинали.

Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до пяти миллионов рублей.

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