В Турции застрелили криминального авторитета Лоту Гули

Вор всея Руси. Кому достанется корона главного мафиози Похоже, в российском криминальном мире назревает очередная "предвыборная гонка". Главный воровской трон снова остался без короля. Не прошло и года после назначения "старшим" Олега Шишканова, более известного силовикам и гангстерам под прозвищем Шишкан, как его задержали на собственной даче оперативники ФСБ, а потом и в СИЗО закрыли. Теперь перед криминалитетом России встанет вопрос, оставить пока всё как есть или назначить новые выборы. Лайф разбирался, кто может претендовать на криминальный престол в это сложное для уголовного мира время.