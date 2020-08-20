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В Турции застрелили криминального авторитета Лоту Гули

Преступление совершил мужчина, с которым они вместе ужинали.

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Надир Салифов. Фото © Twitter / cpl5550

Криминальный авторитет Надир Салифов, известный как Лота Гули, застрелен в турецкой Анталье. Убийство было совершено вечером 19 августа, сообщает Sözcü.

По информации издания, выстрел в вора в законе произвёл мужчина, с которым тот ужинал. Предварительно, это был Хан Ахмедлинский, входивший в ближайшее окружение Гули. Подозреваемого задержали на трассе в город Денизли.

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Похоже, в российском криминальном мире назревает очередная "предвыборная гонка". Главный воровской трон снова остался без короля. Не прошло и года после назначения "старшим" Олега Шишканова, более известного силовикам и гангстерам под прозвищем Шишкан, как его задержали на собственной даче оперативники ФСБ, а потом и в СИЗО закрыли. Теперь перед криминалитетом России встанет вопрос, оставить пока всё как есть или назначить новые выборы. Лайф разбирался, кто может претендовать на криминальный престол в это сложное для уголовного мира время.

В феврале 2020 года во время спецоперации в Стамбуле было задержано 17 человек, готовивших покушение на Салифова.

Напомним, в апреле 2018 года в Турции расстреляли вора в законе Гайоза Звиададзе, более известного в криминальных кругах как Гия Кутаисский.

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